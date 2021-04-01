許多人的童年必定少不了卡通人物的陪伴，讓無窮的想像力得以釋放，不過你是否發現，不少經典的卡通人物包括：皮卡丘、海綿寶寶、辛普森家庭等，不約而同的採用黃色作為主視覺色調？事實上，這不僅僅是巧合，背後藏有深遠用意。

動畫製作公司《Channel Frederator》過去就曾針對卡通人物多數採用黃色基調進行解答，雖然部分經典卡通角色只是因為巧合，例如小熊維尼是作者從兒子的黃色泰迪熊公仔得到靈感、小小兵則是仿造健達奇趣蛋裡面的黃色蛋殼。

但大部分角色形象之所以被設計成黃色，是作者刻意選擇的結果，因為就色彩理論和色彩心理學角度解釋，「黃色更加吸引人注意」。而黃色之所以顯眼，是因為它的波長更容易被人眼識別，這也是為什麼路邊警示牌、標線、雨衣，以及計程車大多是黃色的原因。

再者，卡通形象被設計成黃色，跟「對比色」有著正相關，一般情況下，黃色和紫色被視為對比色，但是在電視螢光幕上的三原色是紅、綠、藍，在色相環中，黃色的對比色變成了藍色，因為考量到動畫片的背景經常出現大海和天空的藍色場景，卡通人物採用黃色基調會更容易被人眼分辨。

包括大海中的海綿寶寶，或是總是同進同出的哆啦A夢和大雄，也是不約而同的採用一藍一黃的對比色，甚至是動畫片《辛普森家庭》裡的人物膚色設定，都是典型案例，因為黃色會讓我們的眼睛在複雜的背景中毫不費力的捕捉到，過去《辛普森家庭》的製作團隊受訪時就曾指出，有別於傳統上那些卡通人物的粉膚色設定，他們決定採用顯眼的黃色作為基調，「當你不斷按著遙控器切換頻道時，如果螢幕中突然有黃色人物閃過，你下意識就會知道這是《辛普森家庭》了」。

此外，從色彩心理學上分析，黃色在色譜上屬於暖色系，人們看到黃色的事物會更容易感到親切和放鬆，也可以傳達陽光、活潑、積極、溫暖的感受，是一種讓人感到快樂的顏色，再加上黃色是一種不帶有明顯的性別傾向的顏色，有別於紅色象徵女性、藍色代表男性，黃色作為卡通人物的顏色，會讓觀眾忘記他們的性別，無論男女都會不約而同的愛上這些卡通角色。