每次只要到了換季的時刻，就會有不少人趁此機會整理出家中許久不穿的衣服，無論是回收還是捐贈，都能為家中清出不少空間，但也可能因為一個不注意就丟掉重要的東西。美國一名在慈善機構工作的工作人員，近日在處理人們寄送的二手衣物時，便意外拾獲高額現金，令所有人全嚇傻。

根據美國電視新聞網《CNN》的報導中指出，這名來自美國奧克拉荷馬州的女子安德里亞萊辛（Andrea Lessing），在當地的一間慈善機構工作，近日她一如往常的整理二手衣時，看見兩件毛衣中卡著一塊凸起物，便好奇的撥開來看，發現其中竟夾著一疊42,000美元現金(約新台幣119萬元)。

安德里亞萊辛受訪時回憶起當時的情況表示，剛開始以為是假鈔，因為一直以來她們接受捐款的金額都是5~20元美金(約新台幣143~571元)之間，沒想到竟然真的是一大筆錢，這是她人生中第一次看到這麼多的現金。

不過，安德里亞萊辛並沒有因此起貪念，反而立即通報主管，協助找尋當初捐贈衣物的失主，最後成功找到對方並歸還現金，而安德里亞萊辛的善舉也獲得失主的回報，慷慨捐出1000元美金(約新台幣28,000元)當作回禮，減輕她生活中的經濟壓力。

安德里亞萊辛獲得善款後又驚又喜，謙虛表示自己從未期待能獲得報酬，只認為自己是在做對的事情，希望能以身作則為6歲的女兒帶來好榜樣，她也將這筆金額的一部份用在女兒的慶生會上，讓她知道善良與誠實可以讓生活帶來更多機會。