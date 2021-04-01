冰島法格拉達爾火山在沉睡900年後再度噴發，由於爆發口距離首都雷克雅維克僅40公里，吸引不少民眾前往朝聖，離譜的是，當地人絲毫不畏懼，甚至還在火山口前打排球、烤熱狗，瘋狂舉動全被拍了下來，影片更超過500萬人次觀看！

People casually playing volleyball at the #volcano in #Fagradalsfjall, #Iceland yesterday 🌋



Mögulega það íslenskasta sem ég hef séð. pic.twitter.com/nU3VeDqziR — Rut Einarsdóttir (@ruteinars) March 28, 2021

位於冰島西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）的法格拉達爾火山（Fagradalsfjall）在上月19日突然噴發，基於安全，當局緊急封鎖周圍，並下令民眾禁止靠近，沒想到幾個小時過後，火山活動趨緩，吸引數以千計的遊客前往觀賞壯麗景象，甚至還有人帶著熱狗、香腸、麵包在冷卻的火山熔岩上火烤野餐。

We were happy “just” having our morning coffee there pic.twitter.com/Isv9VQOU3U — Rut Einarsdóttir (@ruteinars) March 28, 2021

網友Rut Einarsdóttir更在推特上發布一系列火山爆發影片，畫面中可見，除了野餐之外，還有一夥人直接在火山口前打排球為樂，絲毫無所畏懼身後的火山正不斷的噴出熔岩，歡樂的氣氛和危險的處境形成強烈對比，影片曝光後，至今吸引逾500萬人次觀看。

And a few more as the day went on and it got brighter. Personally, I think @MoominOfficial should sponsor our next trip. pic.twitter.com/fRrhXdKEdr — Rut Einarsdóttir (@ruteinars) March 28, 2021

畫面曝光後，網友全看傻了，並替這群人的不良行為捏一把冷汗，紛紛留言直呼「作秀得太超過了」、「火山爆發期間應該要放置『禁止打球』標語」、「別拿生命開玩笑啊」、「就不怕突然來一發大的，就全都上天堂了」、「這…北歐人的浪漫我無法理解」。