狗狗是人類最忠誠的朋友，關鍵時刻還能救你一命！加拿大渥太華一名女飼主海莉（Haley Moore）日前帶著愛犬克洛弗（Clover）外出散步，不料過程中癲癇突然發作，當場失去意識並倒在地上不停抽搐，眼見飼主命在旦夕，原本在一旁不知所措的克洛弗，看見有車輛緩緩駛來時，毫不猶豫的冒死衝上前攔車，及時救回海莉一命，消息一出感動無數網友。

綜合外媒報導，海莉上月15日帶著1歲半的克洛弗在家附近散步，沒想到卻突然癲癇發作，臉部朝著地面直直倒下，並且不斷大力抽搐，情況相當危急，克洛弗眼見狀況不對，著急的在一旁看著病發的海莉卻束手無策，不久後牠便機警的掙脫牽繩，毫不猶豫的跑到馬路上，希望攔下路過的車輛求援，所幸克洛弗的異常舉止引起附近鄰居和汽車駕駛的注意。

被克洛弗攔下的駕駛奧特韋（Dryden Oatway）表示，當下他被突然衝到馬路中間的克洛弗嚇了一跳，但隨即發現克洛弗的視線不斷盯著路邊，讓他覺得十分可疑，沒想到下車卻發現一名女子倒在路邊不斷抽搐。

雖然克洛弗明顯帶有想保護飼主的敵意，但牠似乎知道眼前的奧特韋正對他們伸出援手，奧特韋憶述，「這隻狗真的很有靈性，擋下我的去路後…牠不斷一直注視著飼主，目光沒有離開過，牠跟我保持距離，但一直確保主人沒事」。

附近鄰居看見這幕也上前給予協助，並即時聯繫海莉家人，最後在眾人的合作下，成功救回海莉一命，整起過程也全被對街的監視器給拍了下來，不少網友全被這幕給感動了。