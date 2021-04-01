雖然現在動物保育的意識逐漸抬頭，但還是不時傳出有貓狗遭到虐待的新聞。阿根廷一隻流浪狗日前被人發現，疑似遭到不明人士潑灑黑色焦油，而使牠黏在地上，經過動物救援機構的協助下，牠才終於現出「真面目」，讓所有人驚艷不已。

根據臉書粉絲團《Proyecto 4 Patas》的貼文中指出，之前收到流浪狗的救援通知，緊急前往當地搶救，到了現場才發現，原來有一隻狗狗被黑色的焦油困住黏在地上奄奄一息無法動彈，若焦油乾掉沒有處理的話，這隻狗狗可能因此死亡，因此他們一共派出8名志工輪流搶救，協助清理狗狗身上的油漬。

沒想到一清就到了深夜，志工花了9個多小時、50公升的去漬油，並幫牠洗了3次澡才逐漸看出狗狗的真面目，而牠也由原本黑嚕嚕的小黑狗，搖身一變成為帥狗，仔細一看也才發現牠原來是隻黃褐色的米克斯，無辜模樣相當討喜，他們因此幫狗狗取了個可愛的名字Aloe。

志工回憶起當時的情況表示，當時所有人都十分擔心是否能救活牠，因為牠實在太瘦了，好在過程中Aloe相當放鬆，也沒有睡著，反而耐心的等待大家為牠清理焦油，還不斷的跟大家撒嬌，像是知道自己即將重生一樣。現在大家都非常喜歡Aloe，也期待Aloe康復後能找到願意照顧牠的家庭。