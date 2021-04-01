家中地板突然冒出神秘的固態泡泡要格外當心了！有民眾日前發現廚房流理台下方無預警的冒出「類似泡泡」的固態泡棉，讓他相當錯愕，於是趕緊PO網求助，沒想到不少內行人一看全急壞了，紛紛出言示警「你慘了！」

原PO昨（31日）在PTT「八卦板」以「地板冒出固態類泡棉」為題，PO文指出，流理台下方的地磚縫隙，突然冒出類似泡泡的東西，當他想要移除時，赫然發現是固態泡棉，而非普通的泡泡，讓他納悶直呼「不知道為什麼會突然跑出這種東西，有人可以幫忙解惑嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「那是發泡劑吧」、「樓下打發泡劑，那個乾燥以後美工刀割掉就好」、「你家樓下有人在做防水或冷氣工程」、「臨時防水用，不是永久的，沒補好最後還是會漏」。

不過也有內行人點出關鍵，「發泡劑，你慘了！」、「看起來像是排水孔，樓下打針防水，你排水管應該破了」、「過不了多久可能樓下會來按電鈴請你修繕」、「等著付錢吧！你家漏水害到樓下」、「發泡劑堵漏水用的，鄰居修漏水，結果有裂縫的是你家」、「趕快找人來把漏水的部分補好，不然傷到別人的裝潢就賠大了」。

另外也有過來人分享類似經驗，「我家陽台的排水溝排水管沒漏水，但樓下想要陽台外推，怕以後我們的排水溝漏水，就擅自用這種泡泡把排水溝堵了，害得我家陽台淹水（剛好那陣子颱風季），後來要他們處理乾淨才恢復」。