美國北卡羅來納州的一間連鎖店，近日不斷遭到小偷「光臨」，多次帶走店內的絨毛娃娃，讓店家不堪其擾，最後才發現小偷竟然是「牠」，令所有人全笑歪了。

據動物收容所的臉書粉絲團《Duplin County Animal Services》貼文中指出，最近收到一起很奇怪的店家通報案例。位於美國北卡州基南斯維爾(Kenansville)的一間大型連鎖商店「達樂(Dollar General)」，店裡一隻色彩鮮豔的的獨角獸娃娃，已前後被偷走了5次，讓店家相當傷腦筋，直到近日「小偷」再度光臨，才被店家逮個正著，而犯人現身竟然是隻「狗」。

原來，這隻被取名為西蘇(Sisu)的狗狗，疑似品種為比特犬，曾經是家中的寵物狗，而且家中曾有小孩及類似的娃娃陪伴，不明原因成為流浪狗後，牠因習慣有娃娃在身旁而屢次將獨角獸娃娃叼走，但店家實在受不了只好報警處理。而一名好心的店員，因不忍牠孤獨離開，竟願意為牠買下那隻獨角獸娃娃，一同帶去收容中心。

杜普林郡(Duplin)動物收容所的所長喬紐伯恩(Joe Newburn)表示，西蘇到了收容所以後，天天抱著那隻獨角獸娃娃，收容所立刻將這有愛的畫面上傳，可愛的模樣受到大批網友的注意，西蘇與娃娃隨後也順利的找到了新家。