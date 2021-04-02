你知道「帶路鴨」、「開光雞」的習俗嗎？家中若有2人相繼過世，家人會舉行「祭三喪」儀式，以白鴨壓制煞氣，使用活雞進行草人開光，避免再發生不幸之事。一名網友透露，先前騎車與姊姊回家，途中發現路邊出現一隻白鴨，他們便下車捕捉，豈料鴨子竟跑進附近的墳墓區，他們只好作罷，眼尖發現另一邊蹲著一隻白雞，最終被他們輕鬆抓到，結果事後陸續出事。

一名網友在《靈異公社》提到，當時一名員工沒地方住便暫住他家，那晚他們一起騎車回家，騎在前面的姊姊突然剎車，並指著一處說「哎唷！怎麼有一隻看起來肥美肥美的白鴨？」，由於他們並不清楚民間習俗，以為鴨子只是誤闖樹叢，因此立刻衝過去捕捉。

而鴨子在夜間動作相當敏捷，原po一行人根本追不上，甚至還一度追進墳墓區，最終只好放棄便折返，豈料發現路邊也蹲著一隻白雞，由於雞在晚上視線不佳，因此很容易就被他們抓到，原po心想「沒鴨子吃，雞也好」，豈料回到家後，家人一看到白雞當場嚇傻，

原po的家人破口大罵，說「那是人家過運用的」，要求原po立刻帶回去丟，之後他們也沒將此事放在心上，豈料沒隔幾天，原po姊姊在室內攀岩時腳踝裂開，員工則是出了車禍，而他自己騎車時摔車，所幸傷勢都不嚴重，但也不得不讓他相信習俗。

不少有類似經歷的網友表示，「我想到以前鄰居過世有準備白雞，出殯後過幾天，我跟我媽說『後面有一隻雞耶！要不要來抓』，我媽說『那是人家辦喪事的不能吃』」、「我在我家附近看到一隻不太可能會出現的白雞，那時候也沒想太多，看牠孤伶伶的很可憐，就抓牠到鄉下給阿嬤養，鄉下養了一堆雞，和同類在一起比較有伴，幸好不曾出過什麼事」、「大部份是祭空棺或普渡用的，拜完就會放山頭，但懂的人不會抓來吃」。