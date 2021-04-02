骨灰罈的挑選除了材質、價格及外觀之外，防潮性、抗震性也是關鍵，價格也會隨之不同，價差高達數十萬甚至數百萬不等，對此，就有網友不禁好奇，「骨灰罈成本大概多少？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「骨灰罈24萬會很貴嗎」為題，PO出瑪瑙玉材質的骨灰罈，並PO文指出，葬儀社表示，好一點的骨灰罈比較不會受潮，加上又是讓往生者住永遠的，所以要買好一點的，讓他不禁好奇「骨灰罈成本大概多少？骨灰罈好壞又是差在哪裡？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「玉沒鑑定前都可能是假的」、「可以促進金錢流通，買都可以買」、「直接去批發商買，1萬以內就很好了」、「要防潮的話，一堆比這精緻漂亮好用，連10萬都不用」；也有人打趣笑說「我想跟我兒子說以後用樂扣就好」、「我希望自己燒掉當肥料就好」。

不過也有內行人跳出解答，直言「骨灰罈成本約1/5售價」、「成本難算，但盤商大概拿1至2萬，賣5至7萬，然後葬儀社開個25萬左右讓別人殺價，包在套裝裡的骨罐市價1萬多的成本大概1千」。

據「台灣殯葬資訊網」公開資訊顯示，骨灰罈大部分是用天然玉石類製成，也有用陶瓷或琉璃製作，其中玉石類的骨灰罈是最大宗，分為大理石、花崗岩、玉石、寶石；價格約3千至1.5萬不等，硬度最高的寶石類，價格則約3萬以上，10餘萬也是常有的事。至於陶瓷及琉璃骨灰罈的價格約3千至1萬。