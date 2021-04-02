香港一名釣客日前釣到一條海怪，是長達3公尺的海鰻，巨大體型還必須由2名成人才能將牠舉起，最終被賣至魚販上剁成塊販售，由於牠的體型非常大，因此在市場受到矚目，但生態專家則表示，此大小的海鰻在香港海域並非罕見，但由於牠主要棲息於礁石間，且攻擊性強，釣時比較危險。

A photo posted on Monday in a Facebook group called “Hong Kong market seafood research” shows a massive 11-foot-long eel being put up for sale. 由 The Standard 英文虎報發佈於 2021年3月30日 星期二

香港一名網友日前釣到大海鰻，便帶至美孚街市的賣魚攤販販售，由於牠的身形非常巨大，驚人照片也被分享至《香港街市魚類海鮮研究社》，只見海鰻體長約12呎(約3.6公尺)、重約25斤(約15公斤)，比市場裡普通的海鰻長約6倍，還必須由2名成年人才可將牠舉起。

不少網友驚呼「海怪」、「這麼大條好罕見，應該要放生才對」、「尼斯湖水怪？」，不過大海鰻最終被切成塊販售。根據《香港01》報導，生態教育及資源中心專家程詩灝表示，此大小的海鰻在香港海域並非罕見，但由於海鰻攻擊力強，牙齒非常利，且主要棲息於礁石間，釣魚難度不簡單，一不小心就可能被咬傷，因此建議民眾為了自身安全，應該放生。

由於海鰻的種類多，且照片中的海鰻已被切塊賣出，因此難以辨認，還有部分網友認為，吃了「海洋清道夫」海鰻會影響生態環境，不過專家程詩灝則表示，海鰻雖以吃腐肉為主，但在全球分佈廣泛，且在香港附近海域也非罕見，目前並不會影響生態。