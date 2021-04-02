在手機和網路不普及的時代，公共電話是不少出外人聯繫的首選，儘管現在人手一支手機，但在某些地方依舊看得到公共電話的存在，對此就有網友發現一幕奇景，好奇問道「為何公共電話上都要放一個餅乾和一塊錢？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO文指出，外出時看見每個公共電話上頭，都不約而同地放著一個旺旺餅乾，餅乾上面還壓著一元硬幣，讓他百思不得其解，不禁好奇上網詢問。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應，「一塊旺旺」、「一塊旺，他在幫你祈福」、「用你的一塊，拿去換他的一塊代表一塊旺，轉運」、「希望多多使用公共電話吧」、「大家都用手機了，沒人用公用電話！所以放個旺旺希望一直旺下去吧」。

不過也有內行人曝光背後超暖真相，「做善事的意思，跟路邊放茶水的意思一樣」、「一塊，給手機沒電臨時急用的人用的；旺旺，給忘記帶錢出門但很餓的人吃的」、「幫忙急需打電話又找不到一塊的人，也有人會放在退幣孔裡」、「讓有困難的人或街友可以打通電話，順便可以充飢一下；或者怕一塊錢不好發現到，所以放旺旺壓著比較明顯，這社會還是有大部分的人默默行善著，不以善小而不為…我是這樣認為」。