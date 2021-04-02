肥美螃蟹味道鮮甜，是不少老饕餐桌上的佳餚，不過日前卻有女網友收到阿嬤拿來的熟螃蟹後瞬間雞皮疙瘩掉滿地，只見抱蛋的螃蟹身上竟然爬滿白色的捲曲物，乍看之下猶如「乾掉的吻仔魚」，讓她崩潰直呼「難道這是傳說中烤肉放上去瘋狂爬出來的蟲蟲本尊嗎？」超噁畫面曝光，眾人全看傻了。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》PO文透露，阿嬤的朋友煮了幾隻螃蟹加菜，不過當她看見碗裡的熟螃蟹後瞬間嚇傻了，只見抱蛋的螃蟹身上竟然爬滿白色的捲曲物，就連蟹螯也被包圍，讓她驚呼「我不敢吃了，也沒打算吃 ，阿嬤說她還有留兩隻要給姐姐吃，我跟她說完後，她好像也打算放棄」。

畫面曝光後網友紛紛留言回應「滿滿的寄生蟲」、「好像一堆乾掉的吻仔魚」、「螃蟹佐中式麵線？」、「好想吐，看完應該好幾年不敢吃蟹了」；不過也有人撻伐，「抱卵應該放掉的」、「先不管照片白白的條狀物。這種抱蛋的早該放掉了，養分跟精華都在蛋上面了，母體早就沒什麼肉了」。

貼文同樣釣出內行人解答，直言「石蟳附在殼上的是管蟲，建議丟掉不要吃，因為看起來噁心，另外就是任何蟳、蟹開花（抱蛋）牠的養分都在蛋，所以肉質也不好吃。抱的蛋也不要吃，因為很容易藏污納垢，也不好吃，很多賣家都會騙不懂的觀光客。頭殼裡的膏、蛋比較好吃」。