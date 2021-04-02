猛獸遇到自己的小孩就沒轍！美國康乃狄格州一條馬路上，出現帶著4隻小熊的黑熊媽媽，試圖過馬路，沒想到幼崽們非常不配合，熊媽媽最終花了將近20分鐘，才成功帶幼崽過到對向，而一旁的駕駛發現後，也耐心的等牠們過去後才繼續行駛，畫面讓不少人直呼好溫馨。

綜合外媒報導，科維利(Robin Covelli)日前開車行經溫斯特德(Winsted)一處馬路時，發現路邊出現一隻黑熊媽媽，打算帶著4隻小熊過馬路，期間牠叼著一隻幼崽先走到對向街道，但熊寶寶們似乎都不受控，有些甚至跟在媽媽身後走來走去，成功走到對向又走回原處，讓熊媽媽非常頭痛。

熊媽媽不斷來回控制孩子的行動，最終成功將3隻帶至對向街道，沒想到唯有一隻小熊還留在原地，甚至爬上電線桿玩耍，熊媽媽只能走回原處，欲叼電線桿上的小熊過馬路，沒想到原本走到對街的小熊，又跟在媽媽屁股後面回到原點，經過好幾回纏鬥後，熊一家才順利過馬路，熊媽媽過程中都很有耐心。

科維利提到，能看到熊一家非常幸運，「這一隻可憐的母熊試了約15至20分鐘，才成功讓幼熊過馬路，就像我們所見的，小熊全程都不願意配合，熊媽媽一定很頭痛，但真的很可愛」。當時道路上的駕駛為了讓熊過馬路，也紛紛停下來觀看，現場大排長龍，警車也到場維護秩序，影片曝光後，獲得122萬人分享。