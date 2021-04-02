大陸工程人員日前至山西省陽泉市改建簡陋民宅，期間發現一個古井，經考古學家研究後表示，此為戰國時期的水井，且是目前已知規模最大且保存最完好的，有趣的是，水井設計成九邊形，井內則是用木頭搭建而成。

綜合陸媒報導，工人至山西陽泉進行民宅改建，期間在位於洪城北路東側，距離平坦垴戰國古城北牆570公尺位置發現一個水井，驚覺可能是古建築，因此向相關單位聯繫，山西省考古研究院和陽泉市文物管理中心便展開考古挖掘，發現此水井建於戰國時期。

山西省陽泉市文物管理中心副主任鄭海偉指出，該水井平面呈現九邊形，以木頭為支撐結構，井內分為坍落層與淤積層，在井壁四周用原始榫卯結構的柏木相互搭接而成，呈現封閉的九邊形，再逐一層層堆砌，總共有38層，水井深約9公尺、內徑達4.5公尺。

井內出土大量筒、板瓦殘片，還有經過加工的木製建材，推測戰國時水井上方，應該有用於遮蔽水井的亭子。鄭海偉提到，谷水井建造於戰國，在西漢時被棄用，此為目前發現規模最大，且保存最完整的戰國水井，且九邊形的設計非常特殊，指當時的人建築工藝考究，其中還有槽口榫、燕尾榫等木工接合方式。

此水井被認定為，大陸現存最完整的早期榫卯結構文物，具有重要的史料價值。不少網友驚呼「之前知道的水井內壁都是石壁，居然還有用木頭做的」、「戰國時期就能建出這麼好的水井，真的好厲害」、「木頭做的，這麼多年都沒有腐爛嗎？」、「這口井當時應該很多人一起使用」。