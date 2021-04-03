狗自己找回主人！重慶一名女子日前開車回老家，途中發現一隻流浪狗不斷追著她的車跑，當下並不以為意，但流浪狗始終不願放棄，女子發現牠的模樣有些熟悉，才驚覺這一隻流浪狗是6個月前失蹤的愛犬，隨即趕緊停下車，人狗重逢的畫面也感動不少人。

What an incredibly loyal pooch 😭😭😭 由 Daily Star 發佈於 2021年3月16日 星期二

根據《每日星報》報導，抖音一名女子在帳號FB0795分享影片，指日前她開車返回重慶老家，途中發現一隻流浪貴賓狗緊追在她的車後，而且久久不願離開，讓她感到相當奇怪，因此找了車較少的路邊停下來查看，仔細一瞧驚覺不對勁，因為狗異常的興奮，不斷搖著尾巴，還站起身靠在車門上。

女子看向狗的眼睛後，覺得對方非常眼熟，才發現這一隻狗是弟弟失蹤半年的愛犬，由於愛犬在外流浪6個月，身上的毛髮又長又髒，也比失蹤前還要瘦很多，因此女子先將牠帶回老家照顧，幫牠洗澡並修剪狗毛。

女子表示，半年前狗突然失蹤，他們不斷尋找愛犬的蹤跡，但都未發現牠的身影，「沒想到那一隻狗竟能認出我的車，讓我感到非常震驚」。溫馨的重逢畫面也感動不少人，紛紛表示「就算分開半年，狗還是聞得出主人的味道」、「儘管流浪六個月了，這隻狗始終沒有忘記牠的主人」、「幸好期間沒被狗販拐走，要不然他們就永遠見不到面了」。