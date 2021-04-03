在這個萬物皆漲的時代，買房動輒千萬起跳，加上近年來新大樓高公設比，也讓不少人望之卻步，對此就有網友不禁好奇問道，「現在房子都這麼畸形嗎？各種高房價、高公設，真正可以用的室內空間卻小得跟鳥籠一樣！」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「大家會不會覺得新大樓一堆沒意義公設」為題，PO文指出，看了不少新建案，每次建商標榜的完美公設，在他看來卻猶如雞肋一樣，實用性不高，相反的，因為高公設比，真正可以用的室內空間卻變得超小，反而有一種「買公設送住家」的感覺，不禁吐槽「原來我花好幾百幾千萬都是在買公設，家裡的小鳥籠只是附帶的嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「因為很多人會被方便性跟門面形象所騙，買了以後最實用的只有電梯啦」、「游泳池很燒錢，健身房使用率不高」、「那個管理費去外面游泳池健身房設備還更好更便宜」、「所以無公設的老公寓反而受歡迎」、「自地自建才是王道」。

不過也有內行人點破高公設比的關鍵原因，「公設高是因為消防」、「這些公設佔的比例很低，沒這些房子一樣很小」、「你知道車道跟樓梯佔一大堆公設嗎」、「法規規定要有雙逃生梯，這才是最佔公設但又拿不掉的吧」、「公設最大還是樓梯啦，其他那個根本都附屬的，吃不了多少」。

也有人解釋，公設比之所以開始往上提高，是因為消防法規的關係，「你要室內坪數大，那就要買坪數更大的，以前買的房子往往較大一些是因為每坪單價較低，大家能買大一點，現在因為房子和土地都貴了，為了要讓總價低一點，還是很多人想買房買的起，總坪數本來就不高，空間／房間也比較小是自然的。所以現在要住大樓反而要住稍多一點設施的，因為沒啥設施的公設一樣是30幾%喔」。