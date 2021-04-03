美國一名女子11年前開車時，發現一隻小動物被另名駕駛扔出車外，隨即趕緊將牠送至醫院治療，由於小動物耳朵非常長，宛如翅膀一樣，當初還被誤以為是小蝙蝠，沒想到洗乾淨後才發現，這是一隻殘疾的小狗，不僅眼睛受傷嚴重，而且身體非常虛弱，再晚一點治療可能就喪命了。

根據《The Dodo》報導，伯蘭特(Alesha Brandt)的女兒11年前開車途中，發現一隻被遺棄的小動物，隨即趕緊帶回家照料，由於牠的耳朵異常的長，而且非常柔軟，看起來像是蝙蝠翅膀，頭部又是禿的，當時誤以為是小蝙蝠，之後送往獸醫院治療後，才發現牠是一隻小狗。

經獸醫檢查後，發現牠不僅耳朵聽不見，而且眼睛受傷嚴重，必須將整顆眼球移除，當時體重只有2磅(約907公克)，身體非常虛弱，獸醫認為牠被成功救活的機會極低，伯蘭特表示「牠應該活不過當晚，不過牠最後還是撐了過來」，小狗逐漸康復後，他們最終選擇領養牠，並取名為「Meeply」。

Meeply獲救後不久，曾嘗試從化妝台上跳下來，身體虛弱的牠因此摔斷腿，後腿經診斷後被切除，由於沒有眼睛與腿，導致牠的身體有些傾斜，儘管Meeply四肢不全，生活非常艱辛，但在飼主的照料下，如今已經14歲了，牠還是時時充滿活力，Meeply雖然小隻但並不膽小，伯蘭特提到「有次牠對著消防栓狂吠20分鐘，以為那是小偷」，而Meeply很喜歡吃香蕉跟橘子，也被家人稱為「果蝠(fruit bat)」。