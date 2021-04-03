現代人工作忙碌、生活步調緊湊，加上泡麵取得方便、口味多樣，以及料理快速，是許多人的果腹首選。不過日前就有網友不禁好奇，為何泡麵的麵體是彎的？對此，就有內行人點出背後2大關鍵，直言「真的是煞費苦心！」

根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，泡麵的麵體之所以會「彎彎曲曲的」，有2大關鍵主因，分別為「節省空間」和「不易碎」，因為如果麵體是一整根直條設計，會佔據包裝空間，但是如果將麵體壓縮的彎彎曲曲，可以最大程度的節省空間。

眾所皆知，泡麵這類酥脆的食物，在運輸過程中難免會有所碰撞，如果是「直麵」設計的話，很容易一不小心就碎裂，但是如果將麵體做成「彎麵」設計，其受力面積就能分散，大幅度解決這個問題。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「難怪彎曲的麵體很難捏碎」、「設計師真是用心良苦啊」、「長知識了」。

不過儘管泡麵沒放防腐劑，但長期攝取高油、高鹽的情況下，對於健康依舊有負擔，知名毒理教授招名威過去就曾分享健康吃泡麵的4種方法：

●吃泡麵前，先將麵體浸泡一下、浮出一些油，在麵有點硬的時候，把水倒掉。加入熱水進行第二泡去除多餘的油是很重要的，挑出調味包裡的固體部分，乾燥肉、菜等，再加入泡麵中。

●買泡麵盡量挑非油炸麵體，且油包、調理包不要全加，不要喝湯，因為湯的鹽、鈉太多。

●不想口味太重的話，就盡量不要放油、液體的調味包，減少油、鹽、糖攝取。

●搭配生菜沙拉等蔬菜、醃黃瓜等含鉀食物幫助鈉排出，配豆干、蛋增加蛋白質攝取。照這方法吃泡麵，偶爾吃一下是沒問題的。