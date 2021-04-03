大陸考古學家日前在山西夏縣師村遺址中，發現了4枚石雕蠶蛹，距今已有6千年的歷史，石雕的做工非常精緻，清楚勾勒出蟬蛹上的細紋，專家透露，山西運城市一直有嫘祖的傳說，或許並不只是傳說而已，當時的人們已掌握養蠶取絲的技術。

根據《梨視頻》報導，吉林大學考古學院副院長段天璟指出，先前在師村遺址發現4枚仰韶早期的石雕蟬蛹，是大陸目前已知最早的石雕蟬蛹，雕工都非常細緻，具有重大的意義與價值，更是中華文化的標識之一，距今已有6千到6千5百年的歷史。

其中一枚用中條山所產的花崗岩加工製成，上面還刻有螺旋狀條紋，清楚勾勒出蛹的頭尾及腹部，不過大小比現今的桑蠶體型小，副院長段天璟更表示，黃帝正妃「嫘祖」教人養蠶取絲或許並非只是傳說，而蟬蛹石雕的發現，也證實當時人們對於桑蠶的崇拜與喜愛。

中國考古學之父李濟1962年曾在山西夏縣西陰村發現半個炭化的蠶繭，此文物目前收藏於台北故宮博物院，師村遺址中發現的石雕比此蠶繭年代更久遠。不少網友驚呼「養蠶取絲的技術沒想到6千年前就已存在了」、「能找到這樣的石雕，說不定嫘祖養蠶傳說是真的」、「6千年前的石雕蠶蛹，太逼真了吧」。