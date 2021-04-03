現代人購買高單價的物品時，會選擇分期付款，近日就有網友透露，同事就連電視機也會分期，讓他不禁好奇「買萬元多的東西，會想分期付款嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，但也有內行人提醒要三思！

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文透露，日前和同事閒聊，提到購買不到10萬的物品時，是否會一次付清，其中就有一位同事表示，即便是買幾萬塊的電視也會選擇分期付款，說不分白不分，讓她覺得好像有點道理，不禁好奇問道「想問各位，買萬元多的東西，會想分期付款嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，有一派網友認為，既然零利率就會分好分滿，紛紛留言回應「會，可以賺信用卡回饋」、「零利率會考慮，多一點錢在手上可進可退，要利息的話幾萬塊的就一次繳清了」、「無息分期不分白不分」、「無息的話會選擇分期開槓桿，手上可以有更多的資金運用，但是信用卡債要在自己可以負擔的範圍內」、「零利率就分，現在活存數位帳戶還有2％，分越長賺越多」。

不過也有一派人認為，消費習慣一旦失控，容易陷入經濟困頓，「除了房子外都不分期，這消費習慣沒控制好容易欠債」、「把持不好容易變卡奴」、「分期會變成習慣，容易變卡奴」、「買東西會覺得貴想分期，其實就代表不是必需品，可以省起來」。

另外也有網友示警，「有聽過常分期會影響房貸利率，但買房前養一下信用就好」、「分期一定會影響信用額度的」、「分期會佔額度，如果你分期太高到佔信用卡額度八成，銀行利率就會上調~經驗談」、「有分期未繳清的話，申請信貸時會影響額度和利率」。