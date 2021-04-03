你相信真愛嗎？美國阿肯色州有一名19歲少女，在養老院兼職助理護理師，沒想到與院中一名89歲老翁談戀愛，兩人甚至還步入禮堂，而少女私下竟透露，嫁給老翁只是為了繼承財產，甚至還很期待當寡婦的那一天，而PO文曝光後被網友罵翻。

89歲失智症老翁李(Lee Hopkins)2年前因妻兒車禍過世後，在沒有人的照料下，便搬進高級養老院生活，遇到來院裡兼職助理護理師的史東(Olivia Stone)，兩人交談甚歡，之後甚至產生感情，並於去年9月12月結婚，在官方文件紀錄中也可證實此事。

The ultimate "open for a surprise" tweet? pic.twitter.com/h7yTbdur8q — aaron, a hate crime doer (@theyshootactors) October 12, 2020

史東當時更堅稱，自己嫁給李是因為愛，而不是貪圖對方的錢，甚至高調曬出兩人的婚照，但外界對於兩人的婚姻，仍抱持質疑的態度。根據養老院的員工透露，史東並非李的全職照護人，但她被任命負責餵他吃藥，兩人才因此認識。

沒想到史東之後還是露出真面目，婚後她的友人貼出對話截圖，踢爆史東與李結婚的原因，其實是「她會成為唯一財產繼承人」，不僅如此，史東也經常在推特發文開玩笑，寫下「我成為寡婦的日子快來了！可能會在30歲前，離那天越來越近了」、「他可能活不過聖誕節，誰對寡婦有興趣？」等言論。

而史東的PO文被截圖並分享至網路論壇Reddit，不少網友抨擊她的行為，表示「失智又老了，怎麼可能是真愛，一看就知道有鬼」、「用這種方式欺騙失智老人，真的非常可惡，根本毫無人性」，並且呼籲相關單位調查此事，不過目前史東已將她的社群帳號關閉。