澳洲一名男子日前到小島附近釣魚，途中突然感覺到一股很強的力量在拉扯魚線，他以為自己釣到大魚十分興奮，沒想到一拉起魚線就看見一隻長達3公尺的巨鱷，讓男子嚇了一大跳，還一度踩到皮帶差點跌進水中，最後雙方糾纏了1個小時，魚線才終於斷掉，鱷魚也離開現場、回到了水下。

根據《每日郵報》報導，上月29日吉姆（Jim Falkenberg）到欣欽布魯克島（Hinchinbrook Island）附近釣魚，途中突然感覺到一股重力在拉扯魚線，起初他還以為自己釣到了大魚非常興奮，不過拉起魚線下秒他就看見一隻長達3公尺的巨鱷浮出水面，讓他當場受到不小的驚嚇，甚至一度不小心踩到皮帶，差點跌入水中。

吉姆推測這隻鱷魚不是吃下了魚餌，就是把魚鉤上釣到的魚給吞下肚了，為了收回自己的魚竿和魚線，吉姆和巨鱷纏鬥了將近1個小時，從影片中可以看到他不斷地發出驚呼聲，中間還祈求鱷魚不要游到船底下，「那對我來說真的會變得非常糟糕」。

所幸最後鱷魚扯斷了魚線、游回水底，這場意料之外的纏鬥才終於畫下句點，影片裡吉姆整個人癱坐在船上，鬆了一口氣說：「感謝上帝終於結束了，那傢伙真的很大！我想我需要啤酒，還需要按個摩」。

但事實上，這並不是吉姆第一次釣到巨鱷，去年10月他就在同個地點，釣上了一隻體長2公尺的鱷魚，他設法讓鱷魚擺脫魚鉤，順利逃脫這駭人的危機。