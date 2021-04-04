新生命的誕生總讓人格外興奮，伊拉克一對父母喜獲麟兒後，沒想到在第3個月卻發現兒子下體竟長了三根陰莖，隨即趕往醫院就診，所幸經過手術，醫師已經將多餘的兩根陰莖順利切除，目前沒有不良反應。

綜合外媒報導，伊拉克杜霍克大學醫學院的外科醫生賈巴利（Shakir Saleem Jabali），在醫學期刊《國際外科病例報告》中發表文章指出，當地一名男嬰在出生3個月後，被父母發現下體出現不明突起物，沒想到經檢查發現，除了一根長度2公分的主要陰莖，第二根陰莖則和主要的陰莖根部相連，長度同為2公分，第三根陰莖長度則為1公分，並且長在陰囊上。

賈巴利表示，多餘的兩根陰莖雖然擁有海綿體構造，但是並無尿道，因此醫療團隊決定動手術將其切除，目前男童的恢復狀況良好，並無出現任何不良反應，其他器官也沒有發現異常。

賈巴利提到，正常男性只會長出一根陰莖，即便是多長出一根陰莖的案例，平均每500萬至600萬名新生兒中才有一起，更何況是擁有兩根陰莖以上的案例，「據我們所知，這名男嬰是全球首個擁有三根陰莖的患者，在此之前從未出現過相同病例」。