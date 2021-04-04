世風日下人心不古，尤其是獨居女性出門在外，更加要提高警覺，以防有心人士闖入騷擾，沒想到現在就連在超商買冰淇淋回家，也要擔心此舉恐怕引來有心人士跟蹤，背後原因嚇壞不少女性，直呼「真的太毛了！」

過去針對女性獨居的安全建議，不外乎是將男性鞋子擺在玄關做擺飾，或是點外送時，餐點不要送到門口，並且要求兩套餐具，營造非獨居的假象。

沒想到近日卻有一名日本女網友警告獨居女性「不要在超商買冰淇淋回家」，原因是冰淇淋在室溫下很快溶化，因此有心人士若仔細觀察，就可以斷定她住在附近，甚至若買了2個以上的冰淇淋，就更不可能是臨時起意，有相當大的機率是附近住戶。

該名女網友透露，她曾經在超商因為選不出想吃的冰淇淋口味，便買了2個冰淇淋回家，沒想到走出超商後，隨即被陌生人搭訕說「妳家就住在附近吧？」讓她當下相當錯愕，尤其是對方還直接挑明「因為妳買了冰淇淋」，一番言論嚇得她頭皮發毛，立刻拔腿跑回家。

貼文一出隨即掀起熱議，也有人提醒，買大罐牛奶跟冰淇淋的概念一樣，「冰淇淋是會被其他客人知道你住在附近，牛奶其實也是一樣的情況，尤其是大罐的」、「超商甜點、超市甜點是同一個系統，如果買到只有固定地區或固定時期才會進貨的稀有商品也容易被盯上，所以很多料理節目在拍食材時，都會遮住超市的價錢標籤，因為可以透過超市標籤得知特定的居住地區」。