俄羅斯一名記者近日出外景播報氣象，豈料中途卻突然闖入一隻黃金獵犬，猛力一跳就咬走麥克風，驚慌失措的記者立刻追上前要搶回東西，攝影師竟還一路跟拍，而棚內的主播面對這突如其來的意外，只能忍住笑意，鎮定地中止了這次連線，讓不少網友都大呼專業。

女記者搶回麥克風後，和狗狗一起出現在鏡頭中播報氣象。(影片來源/YouTube/Мир 24)

綜合外媒報導，俄羅斯記者娜德日達（Nadezhda Serezhkina）日前出外景播報天氣，正當她講到一半時，鏡頭內突然有一隻黃金獵犬闖入，奮力跳起咬走了她手上的麥克風，驚慌的娜德日達只能跟在狗狗身邊奔跑，試圖想要拿回麥克風，而攝影師也拍下了這窘迫卻又搞笑的瞬間。

面對突如其來的意外，棚內的主播只能忍住笑意、保持鎮定，主播先是向觀眾表示和記者失去了聯絡，很快就切斷了連線畫面，接著繼續播報之後的新聞，等到娜德日達處理完所有的狀況，才又再度進行連線。

從影片中可以看到，娜德日達拿著麥克風再度登場時，她和剛剛搗蛋的黃金獵犬一起蹲坐在地上，她一隻手溫柔地撫摸著狗狗，一邊說著：「就像我說的一樣，天氣真的很好，很適合遛狗」，挽回了幾分鐘前尷尬的場面。

據報導稱，這隻黃金獵犬名叫馬丁（Martin），事發當時牠正和女主人一起外出散步，但沒有拴上牽繩，馬丁看到五彩繽紛的麥克風以為是玩具，才會興奮地衝上前搶奪，可愛的模樣讓不少網友都融化了，直呼：「誰忍心責怪牠呢？」。