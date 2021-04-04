小朋友的童言童語或天真的行為，常常讓大人哭笑不得。最近一名5歲女童在網路上爆紅，她和幼稚園同學一起上台表演跳舞，途中卻不小心坐在地上睡著了，身旁的同伴見她一動不動非常困惑，好幾次伸手想叫醒她，不過女童都毫無反應，逗趣的畫面讓網友們全都笑翻了。

女童的同伴雖然試圖叫她起床，但女童始終都陷在沉睡之中。(影片來源/YouTube/South China Morning Post)

根據《華南早報》報導，上月22日浙江溫州一間幼稚園的小朋友表演跳舞，其中一名5歲女童卻在跳到一半時坐在台上睡著了，身旁的同伴發現她一動不動感到非常困惑，好幾次轉過身查看她的狀況，還伸手想要叫醒她，然而女童似乎睡得太沉了，全程都保持著同樣的姿勢且毫無反應。

台下的大人們見到這幕全都笑翻，紛紛跑到女童前面拍照、錄影，可愛的「睡美人」瞬間變成全場關注的焦點。女童的媽媽事後解釋，因為女童本身有睡午覺的習慣，但演出當天早上都在彩排，沒有時間睡覺，她實在太睏了，才會忍不住在台上睡著，甚至下了舞台後媽媽也叫不醒她。

影片曝光之後立刻吸引大批網友觀看，《華南早報》的YouTube頻道也分享了這段畫面，觀看次數截至目前為止已經突破79萬，大家都被女童的行為給逗樂了，「她睡著比整個舞蹈表演更具有娛樂效果哈哈哈」、「像極了上班時的我」、「天大地大也沒有睡覺大」、「你們不懂，她正在思考歌詞的深層涵義」。