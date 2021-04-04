美國加州一名女子珍妮佛（Jennifer Little）日前在移動臥室家具時，意外發現地毯下方竟藏著一個詭異的人孔蓋，並且能夠通往地下空間。就在她和老公及友人相偕進入一探究竟後，這才發現竟是一處擁有70年歷史的防空洞，裡頭不但擺放了床鋪、櫥櫃、小便斗，還有一間食物儲藏室及通風設備，影片曝光後眾人全看傻了。

綜合外媒報導，珍妮佛偶然在臥室發現一個藏在地毯下的人孔蓋，便和老公及友人順著梯子一步步緩慢潛入洞內，只見裡頭牆壁斑駁、電線脫落，地上四散著垃圾和堆滿厚重灰塵的物品，牆上及天花板還掛著不少鉤子和燈泡，甚至還有一間存放食物的儲藏室、2張雙層床跟簡易廁所。

珍妮佛夫婦原先猜想，這處應該是二戰時期的防空洞，但後來發現，該棟屋子建造於1951年，因此推測或許是前屋主擔心冷戰時期，會發生核彈爆炸，才會在自家屋子下方建造一座緊急避難所，「這在當時很正常，大家都擔心加州海岸被核彈攻擊，尤其是加州中部，因為那裡實在太容易成為攻擊目標了」。

探索防空洞的一系列影片吸引數百萬次觀看，不少網友紛紛留言驚呼「這太酷了吧！所有東西都被完整保存了下來，只是灰塵比較多，可以重新整修一下」、「世界末日的時候，就有地方躲了」、「說實話，我覺得滿恐怖的」、「洞內的一切都讓我很不舒服」、「看得我幽閉恐懼症直接大爆發」。