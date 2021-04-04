大陸新疆近日出現一隻雪豹，趁著夜晚闖入牧民的羊圈中大吃特吃，殺死了19隻羊，豈料牠吃飽後也不逃跑，竟直接躺在原地休息，等到隔天早上牧民前來放羊，才發現這隻「殺羊兇手」，嚇得他趕緊連絡相關單位，最終在派出所員警的幫助下，將雪豹放生回山林中。

根據《梨視頻》報導，這起事件發生在新疆阿克蘇地區，這隻「犯案」的雪豹趁著夜深人靜，透過鐵絲網和圍牆中的縫隙闖入羊圈中大吃特吃，共計殺死19隻羊、咬傷11隻羊，不過礙於吃得太飽了，無法跳上圍牆，乾脆直接躺在羊圈角落休息，而羊群面對天敵相當害怕，自動隔出了一段安全距離，還不時觀察雪豹的動靜。

隔天早上牧民艾爾肯來到羊圈放羊時，一抬起頭就和雪豹四目相交，讓他嚇了一大跳，立刻通報相關單位前來幫忙處理，只不過雪豹剛開始還會盯著羊群看，之後竟直接轉過頭去，窩在角落呼呼大睡，不管警方怎麼驅趕都沒有用。

為了不傷害到羊群，員警先將牠們趕出羊圈，接著再敲擊牆壁製造噪音，終於把雪豹吵醒，最後成功將牠帶往附近的山林野放。

艾爾肯透露，幾天前就曾看過其他動物的腳印出現在羊圈周遭，表示雪豹已經來到這裡好幾天，一直在觀察出手的最佳時機；而且羊圈之前也被野狼攻擊過，他們還特地加固鐵絲網，沒想到這次還是被雪豹突破，讓他忍不住直呼：「雪豹這傢伙太狡猾了！」。