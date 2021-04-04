美國維吉尼亞州本月1日上午發生一起真實版「小鹿亂撞」的驚險事件，波瓦坦高中（Powhatan High school）一輛校車在開往學校的途中，遇見一隻鹿就這樣衝破擋風玻璃，撞進校車內，直接壓在熟睡的學生身上，將眾人全嚇傻了。

綜合外媒報導，當天上午6時許，波瓦坦高中的校車正載著學生，準備前往學校上課，當時校車司機先是看見一隻鹿在馬路上，雖然有閃過，但之後又出現另一隻小鹿，在剎車不及的情況下，眼見即將迎頭撞上，所幸小鹿反應夠快，直接朝著車子的擋風玻璃迎面撞進來。

畫面中顯示，撞進車內的小鹿還因此將在前排熟睡的學生「壓醒」，這一幕讓全車乘客嚇傻了，儘管過程中，小鹿三番兩次試圖站起來，但因為過度驚嚇頻頻摔倒，校車司機也隨即減速停車，將車門迅速開啟，小鹿這才連滾帶爬的飛奔離開。

接著司機又往前行駛了一段路後才將校車停在路邊，正當車上學生議論紛紛之際，一名附近熱心民眾走上前關心，並透露小鹿並無大礙，「現在還在後面的田野上奔跑著」，眾人才鬆一口氣。