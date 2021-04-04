適逢清明節，多數華人都會準備好鮮花素果，返鄉掃墓祭祖。最近泰國一名商人按照母親的遺願，在墓地辦桌宴請好兄弟，沒想到正要開始的時候，現場竟颳起陣陣陰風，還傳出詭聲：「要36桌才夠」，讓他嚇得趕緊加開桌數，讓好兄弟們都可以吃飽喝好。

宴席開始前，現場突然颳起陰風，還有詭聲說著：「要36桌才夠」，嚇得商人趕緊加開桌數。(影片來源/YouTube/AMARIN TVHD)

根據《Kapook》報導，43歲商人塔諾彭（Thanaphon Wannachot）上月29日在一處墓地擺設大型宴席，每桌都有7道美味菜餚和甜點、飲料，他透露這一切都是遵照亡母的心願，全家人也都相信這麼做可以帶來好運，因此在墓地擺上了32桌，邀請好兄弟們一起用餐，讓祂們都可以大飽口福。

等到太陽下山後，塔諾彭正準備要宣布開席，現場卻突然颳起陣陣陰風，風中還隱約傳來一道詭異的聲音，輕聲說道：「要36桌才夠」，塔諾彭聽到後內心震驚了一下，接著就馬上吩咐廚師再多料理幾道菜，將桌數增設到36桌。

負責這次大型宴席的中式外燴老闆昂迪（Ekkaluk Undee）表示，他已經從事餐飲業18年的時間，還是第一次遇到有客人指定在墓地辦桌，現場陰森又詭異的氛圍讓他感到相當不安，直言：「這裡真的很陰森，可怕到我都背脊發涼、汗毛直豎了！」。

不過，有不少民眾聽聞這罕見的事蹟，都紛紛趕到現場圍觀，緩和了原本恐怖的氣氛，而在宴席結束後，老闆昂迪也將飯菜分送給當地的窮人享用，讓真正有需要的人也可以飽餐一頓。