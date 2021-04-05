夢境相當神秘，有時候還可能和現實世界有所關聯。最近外國一名婦女夢到自家開設的美容院中，有一間神秘的密室，裡面還堆滿了人類遺體，嚇得她隔天起床後決定拆牆一探究竟，沒想到牆後真的藏有一扇被封死的鐵門，恐怖的情節讓不少網友都覺得很害怕，紛紛警告她們：「千萬別打開！」。

根據《鏡報》報導，女網友米蘭達（Miranda）透露，她媽媽日前夢到自家開設的美容院裡有一間堆滿遺體的密室，清醒之後便決定要拆牆一探究竟，米蘭達也將整個過程都分享到TikTok上，從影片中可以看到，米蘭達媽媽正努力地挖開保麗龍材質的間隔牆，沒想到背後竟真的藏有一扇被封死的巨大鐵門。

米蘭達媽媽試圖用鐵鎚敲擊鐵門，但完全沒辦法打開，讓她相當沮喪：「我過不去」；在後續影片中，母女倆請人將鐵門割開來，發現後面是另一道牆壁，無法通過，因此改變路線，進入電梯井改建的儲物室，她們認為這裡很可能和密室相連，輕敲牆面果然傳出空心的聲音，牆上還有一扇被封住的窗戶，更讓她們覺得牆後的空間一定藏有秘密。

網友們看過影片後都覺得非常害怕，留言警告這對母女別再繼續探究下去，「我不認為這扇門應該被打開」、「別再繼續了，門被封上一定有它的原因」；還有人覺得這一切都很像電影《納尼亞傳奇》的情節，甚至有人推測米蘭達的媽媽可能遭到靈魂附身，「某人的靈魂試圖在向她求助」。