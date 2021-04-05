熱戀中的情侶有時候為了尋求快感與刺激，可能會做出令人意想不到的事情，就像是來自美國的情侶，他們竟然為了挑戰刺激與極限，提出了「空中炒飯」的瘋狂想法，最後的下場也超慘。

據英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）的報導中指出，這對來自美國的情侶威廉（William）和萊斯莉（Leslie），先前接受電視台採訪時表示，他們因熱愛極限運動而一拍即合，加上熱戀中的兩人十分享受性愛過程，因此在交往1年多時，萊斯莉竟向男友提出一個瘋狂想法，那就是兩人一同前往高空跳傘時，要在1000多呎的高空中進行性行為，沒想到威廉不但沒阻止還直接答應。

威廉與萊斯莉當天穿著寬鬆的衣物便坐上飛機，也在指定的高度一躍而下，過程中兩人開始設法脫掉身上的衣物，並享受刺激的性愛，但當兩人回過神來已快接近地面，威廉趕緊為女友打開降落傘，但自己的卻怎樣都打不開，威廉使盡全力終於成功打開降落傘，但他的臉卻被彈出背包的繩子等設備打中，造成他鼻骨斷裂滿臉是血，加上太過接近地面才開傘，緩衝時間太短而使他鼠蹊部及左腿斷裂，趴在地上動彈不得，好在經過醫師緊急搶救後沒有大礙，只需靜養幾周就能復原。

萊斯莉看到當時的情況簡直嚇壞了，威廉清醒後卻堅稱「兩人正在做愛」，並不停的詢問醫生之後是否還能進行性行為，因為他擔心無法再取悅自己的女友而再三確認，讓現場醫護人員相當傻眼、哭笑不得。而採訪影片一出後，雖遭到不少網友質疑內容的真實性，但也因此造成話題。