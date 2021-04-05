阿拉伯聯合大公國中人口最多的杜拜，不僅早期擁有豐富的石油資源，還是全球主要的貨運樞紐、中東地區的金融經濟重鎮，使它成為全球最富有城市之一、摩天大樓林立。近日，網路上流出一段摩天大樓的養眼畫面，一整排的「裸女」趴在陽台上，引起網友熱烈討論。

據英國媒體《太陽報》（The Sun）的報導中指出，有名網友本月3日於推特上PO出一段養眼短片，只見他疑似站在杜拜的摩天大樓高處，以環繞四周的方式，由左往右拍攝，當鏡頭移向右方時，竟發現隔壁大樓裡的低樓層陽台上站了一整排「裸體女性」，一邊欣賞著夕陽美景，一邊聊天玩樂，一旁還有一位男性拿著相機為其拍攝，火辣畫面令人看得臉紅心跳。

而該名網友隨後又曬出貼文，表示詢問朋友以後得到了一張照片，只見照片中12位女子，長髮披肩、一絲不掛的站在陽台上，展現凹凸有致的火辣身材，引起網友瘋狂轉發。

但她們的舉動也引起杜拜警方的注意，最後竟以公然猥褻等罪名，將12人全數逮捕，未來將面臨1000英鎊(約新台幣4萬元)的罰款，以及6個月的有期徒刑。原來，杜拜雖比其他中東國家的思想相對自由開放，但依然牽制於伊斯蘭律法的規範，因此無論私底下還是社群媒體上的一舉一動，皆受到嚴格的控管，一個不小心就會觸動伊斯蘭教徒的敏感神經。