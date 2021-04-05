小孩子天馬行空的想像力總是讓大人摸不著頭緒，有時還會非常哭笑不得。泰國一名小學三年級的男童近日寫數學作業時，竟爆料自家老爸有「7個小老婆」，而且還被媽媽趕走了3個，讓爸爸覺得崩潰又好笑，網友們看到以後也紛紛笑說：「老爸可能有生命危險！」。

綜合泰媒報導，曼谷某間小學三年級的數學作業，要求學生們依照算式「(7-3)+2=？」為基礎，發揮創意親自設計出一道題目，並算出正解，豈料這名男童卻在題目中大肆爆料爸爸的「風流事蹟」。

從照片上可以看到，男童在作業紙上寫著：「爸爸有7個小老婆，被媽媽趕走了3個，但爸爸又追回來2個，請問爸爸總共還剩幾個小老婆？」，最後也乖巧地算出正確答案：「剩下6個小老婆」。爸爸看見兒子「出賣」自己的題目後，感到無奈又好笑，卻也拿他沒有辦法。

事後，爸爸還將兒子的作業拍照上傳到Facebook，發布才短短1天的時間，文章就被分享超過1800次，網友們也都覺得非常搞笑，紛紛留言：「看來媽媽要打電話給柯南，委託他幫忙快速調查了」、「爸爸還活著嗎？」、「善良的媽媽，居然只趕走3個小老婆」、「孩子不會說謊的」、「爸爸加油！」；還有人開玩笑表示，正確答案應該是0，「因為爸爸已經被媽媽給打死了」。