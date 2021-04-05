隨著網路社群媒體興起，不少網友會在網路上發起特殊的挑戰活動來引起大家的注意。英國一名21歲的紅髮大眼正妹，不僅外型亮麗，還擁有傲人的34G罩杯，日前跟風玩起了「奶奶挑戰」活動，沒想到夾起不少驚人重物，讓網友們看傻了眼。

根據英國媒體《每日郵報》(DailyMail)的報導中指出，這名來自英國的21歲女大生卡特琳威廉姆斯（Catrin Williams），自從開通抖音(Tiktok)帳號後，便經常穿上清涼服飾，並透過短片展現凹凸有致的身材曲線，在網路上逐漸打開知名度，日前她更加入了抖音興起的「奶奶夾東西」挑戰活動。

只見卡特琳威廉姆斯由輕到重，陸續夾起了普通寶特瓶、500頁的書本、裝滿水的飽滿水瓶、白色瓷器碗盤等，接著開始出現體重機、2公升水瓶、洗衣籃、垃圾桶等重物，就連筆電用的小桌子也能輕鬆夾起。

但最令卡特琳威廉姆斯意想不到的，竟是成人尺寸的木製摺疊椅，因為無論是重量還是體型她都認為不可能夾起，沒想到竟然一試就成功，讓她自己都大感驚奇，甚至無法理解自己的胸部為何能如此強大，最後她還挑戰夾起比她身高還要長的環燈及鐵製腳架，以橫放的方式依然成功夾起，網友看到後感到相當驚訝，紛紛留言轉發讓她意外爆紅，吸引百萬人按讚。