草食性動物為了在野外有更多的生存機會，練就了許多新奇的功夫。最近俄羅斯一群馴鹿正準備接種炭疽疫苗，然而上百頭馴鹿看見獸醫的身影，竟將他視為敵人，立刻發動「防禦技能」，在雪地上形成一個巨大的「旋風陣」，將年幼的小鹿保護在同心圓正中間，從空中俯瞰整個畫面十分壯觀。

馴鹿感知到威脅靠近時，就會觸發旋風陣，將小鹿圍在正中間開始繞圈。(影片來源/YouTube/Geomorphology Rules)

根據《每日郵報》報導，攝影師列夫·費多謝耶夫（Lev Fedoseyev）在上月24日時，到摩爾曼斯克州（Murmansk Oblast）洛沃澤羅村（Lovozero）取景，用空拍機拍下了令人嘆為觀止的「馴鹿旋風陣」。事實上，這種旋風陣是馴鹿群遇到危險時的防禦策略，當感覺到獵食者靠近時，牠們就會自動圍成一個圓，以時速80公里繞圈，並將小鹿保護在正中間，讓獵食者無法輕易鎖定目標下手。

不過有趣的是，當天觸發馴鹿旋風陣的是一名獸醫，他正要幫這群馴鹿施打炭疽疫苗，而且空拍鏡頭拉遠後，可以看到旁邊還有第二個比較小型的旋風陣，可以見得牠們有多抗拒且討厭打針。

此外報導也指出，馴鹿是目前唯一被廣泛馴化的鹿種，在摩爾曼斯克當地的薩米人又被稱作馴鹿牧民，他們會利用馴鹿來覓食和拉動雪橇，而馴鹿為了在這片雪白的世界中生存，除了旋風陣以外還有許多防禦方式來應對獵食者，像是可以看到紫外線的雙眼，幫助牠們潔白的雪地上很快察覺狼的存在。