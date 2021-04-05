無論是陸地或海洋中的大型哺乳類動物還是昆蟲，為了繁衍後代，免不了在交配期間經歷一場大對決，由戰勝的一方決定下一代的基因，但戰鬥一場下來往往傷亡慘重。而日本一名攝影師，近日便拍到一隻巨大的蝦夷公鹿的頭上，竟掛著另一頭鹿的「首級」，讓不少人大感驚奇。

日本攝影師金杉惠子，於2月14日前往北海道東北部的野付半島時，竟拍到一張有趣的畫面，照片中一隻體型壯碩的蝦夷公鹿正悠哉的吃著乾草，發現有人接近時便靈敏的抬起頭來，但牠的頭型卻相當怪異，疑似有不明物體卡在牠的角上，走近一看才發現竟是另一頭鹿的頭骨，讓她相當震驚。

根據日本媒體《朝日新聞》採訪相關學者的內容中指出，蝦夷鹿為日本北海道的稀有鹿種，主要棲息在森林及低地，牠的身長最大可至140到180公分，體重也能超過100kg公斤，整體體型比起本州的日本鹿還要大許多。

而這隻公鹿應該是在秋天繁殖期時，與其他公鹿打鬥競爭，卻因雙方鹿角卡住無法分開，最後對手死亡軀體逐漸腐爛，但鹿角依然持續糾纏，讓這頭公鹿只能拖著100 kg公斤的屍首一同行動，待冬去春來後新角才能慢慢長出，也才能有機會擺脫對方的首級。學者表示，過去也曾有類似的案例，但最後兩頭公鹿一同衰弱死去，對比這隻公鹿的驚人生命力確實相當奇特。