真的是天外飛來橫禍！新加坡一戶人家在陽台掛置了好幾個鳥籠養鳥，沒想到近日卻吸引野生犀鳥「光顧」，直接將受困、無法逃脫的小鳥叼出籠外、生吞下肚，殘忍的瞬間被附近鄰居目擊，並拍攝成影片分享到社交平台上，引起網友熱議。

犀鳥是雜食性動物，雖然平時以水果為主食，但也會吃昆蟲和小型脊椎動物。(影片來源/Facebook/如遭刪除請見諒)

根據《Mothership.SG》報導，這段影片在昨（4）日被分享到社交平台上，從畫面中可以看到，有一戶住家在陽台處掛置好幾個鳥籠，飼養了許多的小鳥，然而這些小鳥卻成為吸引野生犀鳥前來光顧的「獵物」，牠先是跳上最右邊的鳥籠，觀察了一下四周，之後又移動到最左邊的鳥籠，整個行為就像是在挑選看起來最可口的食物。

而鳥籠中的小鳥感受到危機非常不安，不斷在有限的範圍內飛來飛去，但卻沒辦法逃脫，下秒犀鳥就用尖喙一口咬住了小鳥，並透過籠子柵欄的極小縫隙把牠叼了出來，小鳥發出痛苦的叫聲，不過沒幾秒的時間就又安靜下來，似乎已經失去生命，最終犀鳥把小鳥生吞下肚。

據悉，犀鳥是一種相當珍貴且漂亮的大型鳥類，嘴的長度就佔身長的3分之1到一半左右，而牠的頭上還有一個銅盔狀的突起，稱作「盔突」，看起來和犀牛角十分相似，因此得名。報導指出，犀鳥是雜食性動物，雖然平常會以水果為主食，但偶爾也會吃昆蟲或小型脊椎動物。