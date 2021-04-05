在演藝圈中，許多女星靠著清新的氣質與看不出年紀的稚氣臉蛋而走紅，甚至還被大家封為「最強童顏」，但這樣的稱號除了發生在人類世界外，也可能出現在狗狗身上。日本一名飼養哈士奇的飼主，近日PO出家中「兩寶」的照片，意外引起網友熱烈討論。

日本Twitter飼主@xxhama2因十分喜愛貓狗，在家中陸續飼養了5隻貓與2隻哈士奇(Shirubia及Shante)，其中一隻棕色哈士奇Shante還只有8個月大，飼主開設帳號便經常在網路上曬出7隻「毛小孩」的日常生活，吸引20萬人追蹤。

Shante剛來到這個家時，已經8歲的姊姊(灰色哈士奇)Shirubia，便經常陪伴在弟弟Shante的身邊保護牠，感情十分要好，還會在天冷時抱牠入懷為牠取暖，超萌模樣融化許多人。

但近日PO出的一張外出照中，只見兩汪一同看著鏡頭，姊姊Shirubia露出燦笑，站在Shante身邊突然顯得十分嬌小、瞬間減齡，網友們才發現8個月大的Shante已長大成成犬體型，加上威風凜凜的表情，讓網友看了直呼「姊姊的童顏逆襲」、「Shirubia的燦笑太萌了」、「上個月牠不是還躺在姊姊懷裡」、「怎麼一瞬間Shante就這麼大了」、「Shante果然是暴風成長」意外引起熱議。