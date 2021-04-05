有不少家長都會在嬰兒房裡安裝監視器，以便隨時查看孩子的狀況，不過有時候也會無意間錄到詭異的影像或聲音。外國一名新手媽媽某天查看女兒房間的監視器畫面時，突然聽到一道伴隨著沉重喘息的求救聲，讓她瞬間毛骨悚然，連網友們也都覺得非常恐怖！

根據《每日星報》報導，這名新手媽媽近日在論壇《Reddit》發文，透露自己日前心血來潮，突然想查看女兒房間的監視器畫面，在影片中她背對著鏡頭，透過鏡子觀察女兒的一舉一動，而小女孩原本蹲坐在地上玩耍，突然就爬上嬰兒床，伸出手想要觸摸攝影機，還對著它講話，接著就玩起了旁邊的窗簾。

女子看著女兒可愛的舉動本來還十分開心，然而她卻突然聽見影片傳出沉重的喘息聲，嚇得她立刻放大聲音、重播確認，沒想到這次卻更清楚地聽見了，還有一個詭異的聲音在說：「救救我」，讓她瞬間感到毛骨悚然。

女子擔心地向網友求助，不少人聽到後也都覺得非常恐怖，「我全身都在發抖，聽起來好真實，就像是某個靈體」、「妳女兒的反應讓我覺得很毛，她試圖在和對方打招呼」、「妳應該趕快搬家」。

不過也有網友懷疑，很可能是駭客入侵了監視器在惡作劇，但女子解釋如果有任何駭客，都必須先駭入她的帳號，但當天都沒有收到通知，而且她也有寫信給監視器的廠商詢問，對方很堅定地回覆：「監視器是安全的，無法被駭客入侵」。