不少人都喜歡吃白白嫩嫩的水煮蛋，但日前泰國一名網紅卻吃到了一顆顏色詭異的雞蛋，它的蛋黃不但沒有被蛋白包裹住，還滲出了血紅色，就連蛋殼也沾染到「血跡」，讓他瞬間就沒了胃口，上網詢問這顆雞蛋到底發生了什麼事，引發網友熱議。

根據泰媒報導，這名網紅近日從知名商店中買了蛋回家，並將其中幾顆煮成水煮蛋享用，然而當他一剝開蛋殼，就發現有顆蛋的顏色不太對勁，它的蛋黃除了沒有被包裹在蛋白內，還滲出了不尋常的血紅色，甚至連蛋殼都沾染到了「血跡」，讓這名網紅瞬間就沒了食慾，拍了好幾張照片後，驚嚇地上網求助。

網友們看到後也都備感震驚，紛紛猜測背後可能的原因，「難道孵化出來以後會變成彩色小雞？」、「這顆雞蛋源自於父母滿滿的愛，所以變成了這個顏色」、「會不會是煮的時候蛋殼破掉，不小心染上了其他食物的顏色？」，還有不少人透露自己也曾經碰過這樣的雞蛋。

對此，報導也揭曉了真相，指出雞蛋上的血色被稱作「血斑」，因為母雞在生產過程中，卵巢或輸卵管的血管破裂，血液滲入卵中而導致，如果母雞體內的維生素A和K太少，或是受到了極大的驚嚇，都有可能會產下「血蛋」；雖然顏色看起來會讓人有些倒胃口，但「血蛋」在煮熟過後還是可以正常食用。