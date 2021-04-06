無論是國中、高中還是大學，對於畢業生來說，拍攝「畢業照」這件事情不僅是完成學業的象徵，也是一種榮耀，因此不少學生在拍攝畢業照時，總是想出千奇百怪的花招來紀念這一天。就像是加拿大的這名女大生，在拍攝學士照時竟做出「驚人之舉」讓所有人全傻眼。

根據加拿大電視新聞台《CTV NEWS》的報導中指出，這名來自加拿大魁北克大學蒙特婁分校（UQAM）的女大生海倫娜布德羅（Helene Boudreau），在今年完成視覺藝術學系的學分順利畢業，依照慣例海倫娜布德羅也開心的拍攝畢業照，並在2月24日上傳至個人IG與大家分享喜悅，而照片一出吸引不少人轉發，使她一夕間暴紅。

照片中，海倫娜布德羅穿著學士服及學士帽，手中拿著畢業證書，但她卻在攝影師按下快門的那一刻掀起外衣，大膽的秀出「飽滿南半球」，並開心的對著鏡頭露出燦笑。

沒想到，照片遭到轉發後，被學校的相關人士看到，立即要求海倫娜布德羅刪除此則貼文，但後來發現她的其他社群帳號上仍保留這張照片，海倫娜布德羅甚至於12日加碼PO出，在UQAM創校50周年紀念牆前，比出不雅動作，並脫下褲子露出蜜桃臀與丁字褲的照片。

另外，海倫娜布德羅還被指控在成人網站「OnlyFans」上，使用多張類似的照片來吸引目光，更因此從網站裡獲取超過2萬加幣(新台幣45萬元）的額外收入，令校方忍無可忍對她提起告訴，認為她的多張照片中皆故意秀出了UQAM的學校名稱，嚴重影響學校的聲譽，要求賠償合計約12.5萬加幣(約新台幣283.25萬元）。

但報導中也提到，海倫娜布德羅拍照及上傳照片的舉動皆屬於個人的言論自由，因此校方很難以「誹謗」、「有權使用第三方智慧財產權」等正當理由向她提告，若因此獲罪可能也會受到輿論撻伐，目前海倫娜布德羅的社群帳號已改為私人帳號，一切等審理完才能定案。