許多人為了練出健美的好身材，除了嚴格控制飲食外，還得積極運動才能雕塑出完美身型，而自然界的動物，例如馬、袋鼠則是在生活中就運用到每條肌肉，因此肌肉量比起人類都來的精實許多。但沒想到，養在家裡的博美也可能會出現「滿身肌肉」的情況。

日本飼主自從養了棕色博美犬「Pochi(ポチ)」後，便經常透過推特帳號@harepiyopiyo，並開設YouTube頻道分享愛犬私下的生活，而Pochi似乎也知道自己是網路明星，總是擺出各種人類一樣的睡姿與超萌表情，可愛模樣令粉絲們融化，吸引超過上千人追蹤，人氣逐漸攀升。

近日，飼主更新Pochi外出散步、玩樂時的照片，再度引起網友的熱議。只見照片中的Pochi，與往常一樣開心的在草地上奔跑，但仔細一看才發現牠的胸前竟有整排超狂腹肌。

隨後，飼主更加碼曬出Pochi草地上的慵懶照，胸口到肚子的6塊腹肌一覽無遺，宛如先前在網路上暴紅的「筋肉袋鼠」般精壯，讓網友十分驚訝紛紛留言詢問。

原來，這一切都是寵物美容師與飼主的創意，飼主曾在貼文中透露，先前送Pochi去洗澡時，因過程太過舒服，讓Pochi忍不住躺平睡去，飼主見狀後突發奇想要美容師幫牠剪成「筋肉博美」因此有了這一身的肌肉，照片一出短短3天就吸引超過7萬人按讚轉發，留言表示「這身材比我還厲害」、「嘖嘖，屁股竟然也比我翹」、「根本是地表最強博美」、「好想摸摸看牠的肌肉」成功製造話題。