傳照片或影片給別人之前，最好先仔細檢查一遍，否則可能就會鬧出笑話！加拿大一名人妻日前使用了Google內建的人臉辨識功能，將整本兒子的相簿分享給媽媽看，沒想到其中竟包含了她和丈夫的激戰片，人妻發現後十分崩潰且尷尬，只能拍片警告其他網友，千萬不要和她犯下同樣錯誤。

根據《鏡報》報導，Google有一個非常貼心且神奇的功能，就是會自動辨識照片中的人臉，並按照不同的人分類成各個相片集。加拿大人妻卡拉（Kara Tonin）日前就想透過這個功能，把兒子喬許（Josh）的照片分享給媽媽，豈料裡面卻收入了她和丈夫的激戰片，讓卡拉感到十分崩潰。

她透露在那段影片裡，剛好拍到了背景冰箱上喬許的照片，儘管那張照片真的非常小，但Google還是敏銳地偵測到了，還將整段影片都歸類到喬許的相片集當中，毫無察覺的卡拉就這樣全都傳給自家媽媽觀看，過了一段時間才發現自己犯了什麼天大的錯誤，影片最後她也面露無奈地和媽媽道歉，並希望藉由自己的悲慘經歷來警告其他人。

影片發布至今已經超過200萬人觀看，對於卡拉的遭遇大家都像是感同身受一樣，替她覺得尷尬又好笑，紛紛留言：「如果是我就直接原地去世了」、「好了這下我們都知道Google的臉部識別技術有多厲害了」、「這就是我從不打開自動共享的原因」。