美國近期槍案、搶案頻傳，讓不少居民對於居家防盜十分重視，但即使如此依然無法避免「人為因素」造成失竊的情況的發生。日前美國一名女子與家人前往外地度假返家，一開門才發現家中竟被全部搬光，讓她相當傻眼。

根據外國媒體《TooFab》的報導中指出，這名來自美國紐澤西州的22歲女子凱拉拉卡拉（Kayla Lacara），2月下旬帶著男友與小孩一同前往佛州邁阿密度假時，收到女房東無預警的要求他們一家3口在周末前搬離公寓，並揚言若是不搬就把她所有東西丟出去，人在外地的凱拉拉卡拉，接到電話後立即前往當地警局詢問警方，女房東此舉是否違法，經警方確認是違法行為後，凱拉拉卡拉便放心的與家人繼續度假。

沒想到，假期結束返家後一打開大門，家中的所有物品皆被清光，包含大型家具、電視、冰箱、床鋪、衣服、廚房用品、嬰兒床、小孩的玩具都消失不見，就連廁所中小到牙刷、牙膏，大到吹風機、美髮用品也都被清空。

凱拉拉卡拉見狀後趕緊衝出屋外的垃圾桶確認還有什麼東西能夠撿回，卻意外發現爸爸的骨灰罈也被扔在垃圾桶中，骨灰還撒落在垃圾桶底部，讓她十分心痛。

後來，凱拉拉卡拉才發現，原來她從去年開始租的6個月短期公寓，竟不是向房東本人承租而是二房東，而且二房東已在那裡居住了10年，背著屋主任意轉租給其他人並收取高額房租，近日二房東疑似為了買房需要用錢，想要提前與房東解約取回押金才出此下策。

但凱拉拉卡拉已在承租時便付清半年的租金，直到3月底前都有權住在公寓中，短時間內也找不到適合的住處，即使向二房東提告要求支付賠償金，但依照紐澤西州的法律被害人也很難獲勝，因此她們現在只能面對空蕩蕩的房子，PO網募款並提醒大家避免發生與她們相同的情況。