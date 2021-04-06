大部分人都對戀愛抱持著美好的幻想，但真的要談一場戀愛卻不是件容易的事，最近網路上就瘋傳一段影片，讓單身的人不用有交往對象，也可以體驗接吻的感覺！只見影片中的男子將自己的嘴唇一分為二，再用手輔助讓「雙唇」靠近親吻，神奇的畫面讓上百萬網友都看呆了。

網友「@king_hussain01」近日在TikTok分享4段影片，只見畫面中一名男子似乎正在參加某個選秀節目，他先是把自己的嘴唇抿成一條線，之後再借助手的擠壓力，讓嘴唇一分為二，並且相互靠近，做出像是親吻的動作，神奇的一幕讓在場其他人都相當震驚。

在其他的影片中，男子配合音樂扭動著自己的頭，做出許多滑稽逗趣的表情，還非常輕鬆地運用著自己臉部肌肉、雙唇和舌頭，偶爾也會用雙手幫忙輔助；其中一段影片裡，他甚至將自己的嘴唇全部「推到一邊」，只打開一個小洞做出講話的模樣。

男子超靈活的「唇技」讓網友們都感到驚嘆，截至目前為止觀看次數已經突破120萬，有不少人看完以後都開始試著模仿，但實在不容易做到，紛紛笑說：「這很適合寂寞的我」、「推薦給所有單身的人」、「這樣我就不用找女朋友了」、「我試著模仿，結果咬到舌頭了」、「看來寂寞真的會讓人發瘋」。