隨著氣候異常變化，自然界的動物也逐漸受到影響，尤其是跟著洋流活動的深海動物，出沒的地點也開始異常。日前澳洲雪梨海岸驚傳鯊魚出沒，牠不僅身形巨大，還朝向海岸上衝去嚇壞眾人，驚悚的畫面也全被拍下來。

根據澳洲當地媒體《10 News First Sydney》的報導中指出，人潮眾多的雪梨亞拉灣（Yarra Bay），本月4日突然出現一尾身長約1.8公尺的巨型鯊魚，牠疑似誤入海域，在遠方時便能看到牠露出招牌「鯊魚鰭」，一路朝向沙灘上衝去，引起遊客一陣恐慌，紛紛跑回岸上避免遭受攻擊，現場尖叫聲四起。

不過，當鯊魚在淺灘上不斷扭轉身體、擺動魚尾時，才有人發現異狀，往前一看發現牠疑似因誤闖受了傷，看起來十分痛苦，眾人為了怕牠擱淺，幾名大漢便自告奮勇跳下海，協助將鯊魚推回海中。影片上傳後吸引不少網友留言「我之前也常去那」、「現在哪裡都不安全了」、「希望牠能平安回家」。

SHOCK SIGHTING: Beachgoers have had a surprise close encounter with a shark at Sydney's Yarra Bay. The animal was reportedly injured, with onlookers trying to help it on its way. pic.twitter.com/YRr2GaaSjI — 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) April 4, 2021

澳洲近年來，除了天然災害不斷發生外，鯊魚的傷人事件更是逐年增加，不久前也才傳出一名63歲的婦人在海邊晨泳時，遭到鯊魚咬傷臀部及肩膀，所幸即時搶救撿回一命。如今再度發生鯊魚誤入度假勝地的消息，讓知名資深記者霍華德格里菲思（Howard Griffiths）忍不住轉發這則新聞，並表示「這就是我為什麼不再到海邊游泳或戲水的原因」。