人生總會遇到各種困難讓人感到疲憊不已，但有毛小孩的陪伴就能夠被治癒一大半。美國一名女子的爸爸幾個月前罹患癌症，因為治療所以身心都受到很大的痛苦，女子十分不捨，帶著愛貓就回到老家照顧爸爸，沒想到貓咪似乎感知到「阿公」的難受，竟主動當起「貼身看護」，每天都和他「黏條條」。

根據《The Dodo》報導，凱莉（Kelly Nugent）原本住在佛羅里達州，但2個月前得知爸爸罹患骨癌，即將接受骨髓移植手術，而且接受藥物治療讓爸爸身心都備受煎熬，凱莉相當不忍心，因此帶著愛貓紅薯（Sweet Potato）搬回紐約照顧爸爸。

雖然凱莉的爸爸很喜歡小動物，但比較偏向「狗派」，不過紅薯的到來卻打破了他的想像，因為紅薯的個性像狗一樣比較親人，當牠來到紐約時，似乎感受到了阿公的難受和不安，每天都像個「貼身看護」一樣陪伴在身邊，只要阿公坐上躺椅，牠就會跟著跳上去，躺在阿公的臂彎中，如果阿公去用電腦或處理文書工作，牠也會靜靜地待在旁邊。

2個月以來，紅薯和阿公幾乎形影不離，凱莉也經常拍攝他們互動的影片分享到TikTok上，吸引許多粉絲關注，有不少人都開玩笑說阿公和紅薯就像是雙胞胎，有著非常相似的外觀。凱莉也說，自從紅薯出現，她爸爸的健康狀況有了大幅改善，「我認為紅薯的擁抱、情感支持，或是牠只是單純站在那裡，都對我父親產生了巨大的影響」。