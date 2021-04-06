一般人若是遇見「火燒車」事件，都會以最快速度逃離現場，但卻有人不但車子燃燒後沒有離去，反而加速在路上狂奔，而這麼誇張的事情就發生在泰國烏汶府街頭。近日網路上流傳一段拖車燃燒的畫面，宛如上演電影《玩命關頭》般，讓所有人都傻眼。

泰國知名YouTube頻道於3月24日上傳一段驚人的火燒車影片，影片中只見一輛深棕色的皮卡車，後面載著拖車，而拖車上的乾草不明原因突然燒起，現場燃起熊熊烈火，但皮卡車司機不但沒有立即跳車逃離，還將油門踩到底，以最快速度在大馬路上狂飆，下一幕畫面便出現消防隊灑水灌救。

根據當地媒體採訪中指出，42歲的皮卡車駕駛唐杰（Chaiyong Tangjai），1月份曾開著皮卡車準備運送180袋的乾草，途中發現拖車的輪胎故障，下車更換輪胎後繼續上路，沒想到開到一半就聽到其他駕駛對著他吼叫表示「你的車著火了」，他才發現乾草燒起來。

但當時烈火太焰，附近又有加油站及小學，加上強大的風勢，讓唐杰不敢隨意停車，怕因此造成更大的傷亡，但眼看火越來越大，唐杰只能加速前進，直到發現一塊空地並確保附近沒有其他建築物，才敢停下取水滅火，附近的消防隊也立即前來支援，不過拖車已燒成焦黑廢鐵。

影片上傳後在網路上瘋狂轉發，網友除了對於唐杰的英勇事蹟十分讚賞外，也留言表示「我以為是什麼電影拍攝的幕後花絮」、「好險他反應快，要不然後果不堪設想」、「不得不說有點帥」。