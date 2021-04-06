住在觀光景點附近的居民，一到假日應該都對旅客肆意亂停的車子感到相當困擾，英國一名農場主人近日也遇到一樣的情況，但他不想容忍，以「一樣的方式」反擊回去，引起網友熱烈討論。

根據英國媒體《鏡報》(Mirror)的報導，英國威爾斯（Wales）蘭戈斯市（Llangors）的議員艾米麗杜蘭特（Emily Durrant），日前在個人推特上PO出一張照片，照片中只見一台BMW停在寬廣的空地上，周圍被鐵柵欄環繞。

原來，一名開著BMW的遊客到當地旅遊時，竟將BMW大辣辣的直接停在一處農場的大門前，讓當地農民及農場主人無法進出工作，但當下他們也不知道車主是誰，只能以其人之道還治其人之身，用柵欄將BMW圍起來，讓車主嚐嚐被困住的滋味。

艾米麗杜蘭特在貼文中表示，他們雖然很歡迎遊客前來當地觀光旅遊，但農場是個工作場所不是遊樂景點，因此希望大家來旅遊時能考慮到周圍的環境，並尊重當地的農民，不要笨手笨腳的把車停在農場大門前。而貼文一出也受到網友一面倒的好評，紛紛留言「幹的好！就是要這樣」、「他們忘了幫它加鐵鍊了」、「你再繼續違規亂停啊！」、「奇怪！明明周圍這麼大，卻要停在人家門口」、「只能說活該」、「他們人真好竟然只是圍起來」。